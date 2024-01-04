Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что стоимость ракет к этим системам достаточно высока. Речь идет о нескольких миллионах долларов за один выстрел. Отметим, что в США убеждены, что стране-агрессору могут передать ракеты малой дальности.
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"Для того, чтобы сбить одну баллистическую ракету, мы стреляем ракетой стоимостью от 15 миллионов долларов и выше. Проблема даже уже не в деньгах", – подчеркнул Нарожный.
Проблема в том, что количество таких ракет на складах относительно небольшая. Количество такого оружия в Украине – государственная тайна. Тем временем The Wall Street Journal писала о том, что есть проблемы с производством ракет для ЗРК.
Помощь от партнеров
После массированного российского обстрела Украины 2 января Великобритания сообщила, что передает украинскому государству 200 ракет. Вероятно, это могут быть ракеты для системы Patriot.
Также о передаче ракет сообщила Япония. Страна заявила, что речь идет о ракетах именно для этого американского ЗРК. Следует отметить, что Япония, чтобы передать это оружие, изменила экспортное законодательство. Ведь поставки таких ракет за границу были запрещены. К слову, это одна из стран, имеющая собственное производство ракет для ЗРК Patriot, которое лицензировали США.
Ничего хорошего нет в том, что Иран, возможно, будет поставлять ракеты. Но более чем уверен, что мы к этому готовы и сможем отбить,
– подчеркнул военный эксперт.
У Ирана несколько модификаций баллистических ракет. Их дальность – до 600 километров. Это означает то, что такое оружие с территории Беларуси, России или временно оккупированного Крыма может поразить почти всю территорию Украины.
Россия может получить баллистику от Ирана
- Журналисты The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников США, отметили, что страна обеспокоена, что российские переговоры с Ираном по приобретению баллистических ракет малой дальности активно продвигаются. Потенциально России оружие могут предоставить уже весной 2024-го года.
- О том, что Иран может готовиться передать России баллистику, в Белом доме заявляли еще в ноябре 2023-го года. Беспокойство США относительно возможной передачи оружия россиянам усилилось, когда Иран показал ракеты министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу, когда тот приезжал в Тегеран.
- Институт изучения войны в сентябре сообщал, что Россия и Иран могут подписать новое соглашение о поставках баллистических ракет и дронов. В украинской разведке тогда заявляли, что принимают меры, чтобы предотвратить передачу баллистических ракет России от Ирана.