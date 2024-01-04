Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що вартість ракет до цих систем доволі висока. Мовиться про кілька мільйонів доларів за один постріл. Зазначимо, що у США переконані, що країні-агресорці можуть передати ракети малої дальності.

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"Для того, щоби збити одну балістичну ракету, ми стріляємо ракетою вартістю від 15 мільйонів доларів і вище. Проблема навіть вже не в грошах", – наголосив Нарожний.

Проблема у тому, що кількість таких ракет на складах відносно невелика. Кількість такої зброї в Україні – державна таємниця. Тим часом The Wall Street Journal писала про те, що є проблеми із виробництвом ракет для ЗРК.

Допомога від партнерів

Після масованого російського обстрілу України 2 січня Велика Британія повідомила, що передає українській державі 200 ракет. Ймовірно, це можуть бути ракети до системи Patriot.

Також про передачу ракет повідомила Японія. Країна заявила, що йдеться про ракети саме до цього американського ЗРК. Варто зазначити, що Японія, аби передати цю зброю, змінила експортне законодавство. Адже постачання таких ракет за кордон було заборонено. До слова, це одна з країн, яка має власне виробництво ракет для ЗРК Patriot, яке ліцензували США.

Нічого гарного немає в тому, що Іран, можливо, поставлятиме ракети. Але більш ніж впевнений, що ми до цього готові й зможемо відбити,

– наголосив військовий експерт.

Іран має кілька модифікацій балістичних ракет. Їхня дальність – до 600 кілометрів. Це означає те, що така зброя з території Білорусі, Росії або з тимчасово окупованого Криму може вразити майже всю територію України.

Росія може отримати балістику від Ірану