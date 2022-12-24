Какой иранский "сюрприз" оккупанты готовят в Крыму

На территории временно оккупированного Крыма российское командование интенсивно форсирует подготовку операторов иранских БПЛА типа "Mohajer-6".

Разбор полета иранской "курицы"

Фиксируются пролеты данных БПЛА в воздушном пространстве полуострова (вероятно, с тренировочной целью). Партия этих дронов была доставлена на одну из российских авиабаз в Крыму несколькими самолетами военно-транспортной авиации типа Ил-76МД чуть раньше.

Может заинтересовать Россия нашла нового поставщика ракет: к чему готовиться Украине

Вероятно, в ближайшее время противник попытается применить эти дроны (вместе с БПЛА типа "Герань-2") на поле боя.

БПЛА типа "Мохаджер-6" являются многозадачными БПЛА широкого спектра, способными к выполнению как разведывательно-корректирующих задач (снаряжается многоспектральным оборудованием для этого), так и ударных (может нести до 4 высокоточных боеприпасов типа УАБ или КР).

Его серийное производство было начато в Иране в феврале 2018 года и на сегодняшний день, по разным оценкам, на вооружении КСИР (а именно туда он поступал в первую очередь) находится от 60 до 75 единиц этого дрона. Взлетный вес этого "высокотехнологичного" продукта персидской мысли – где-то примерно под 600 килограммов (из которых, по одним данным, – 100 килограммов "полезной" нагрузки, по другим – не более 70 килограммов).

Размах крыльев этой "боевой курицы" – до 10 метров, длина – где-то до 6 метров (что означает, что обнаружить это летающее безобразие соответствующими радиолокационными средствами вряд ли составит трудности).

Дальность действия этого БПЛА, по одним данным, – 200 километров, по другим – до 500 километров. Его максимальная скорость – 200 километров в час ("крейсерская" – до 155 километров в час), высотный "потолок" составляет где-то примерно 5,5 – 6 километров, в воздухе может находиться, по утверждению своего производителя, не менее 12 часов (в реальности злые языки утверждают о 6 – 8 часах).

Актуальное Есть ощущение, что постепенно что-то начинается

О "Байрактаре" им только мечтать

Эта фигня уже применялась россиянами в ходе нынешней войны. Так, 23 сентября 2022 года зенитное подразделение воздушного командования "Юг" впервые сбило "Mohajer-6" в воздушном пространстве Украины у побережья Черного моря вблизи Одессы.

В начале октября наши СМИ обнародовали фотоматериалы с этого события, предоставленные нашим Генштабом. На них достаточно четко просматривается тот факт, что кремлевские м*дилы снарядили это корыто иранскими же управляемыми авиабомбами (УАБ) типа "Ghaem-5" и явно не с целью выполнить "пролет братства" над "мамой".

Еще летом Кремль направил в Иран соответствующую "закупочную" делегацию по этим БПЛА и, по приблизительным оценкам, сумел своими "Илами" перевезти, начиная с конца августа, примерно 10 – 15 этих "машинок".

Другими словами, это некий персидский аналог "Байрактара", способный эффективно действовать только в условиях слабой или не боеготовой ПВО. О чем россияне сегодня могут только мечтать. Однако упорно тренируют свой персонал к их боевому применению в Крыму и даже время от времени пробуют посылать этих "мОхеров" в боевые рейды...

Поэтому сегодня существует достаточно высокая вероятность того, что мы еще неоднократно увидим этих "мохеров" в своем воздушном пространстве.