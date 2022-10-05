Впервые иранские дроны-камикадзе сбивали истребительной авиацией

Россия продолжает массированно атаковать Украину иранскими летательными аппаратами. Сбивать дроны можно, в частности, истребительной авиацией, но это не так-то просто.

Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире национального телемарафона, что ВСУ сбили 6 иранских БПЛА. Три из них удалось ликвидировать зенитно-ракетными комплексами, а остальные три – истребительными системами ПВО.

Читайте также Что известно о дронах-камикадзе Shahed-136, которыми россияне атаковали Белую Церковь

Почему трудно сбивать иранские дроны

По словам Игната, Вооруженным Силам не так-то просто справляться с беспилотниками. Это связано с довольно маленькими размерами дронов. Однако нужно использовать все имеющиеся средства для борьбы с оккупантами.

К сожалению, 100 процентов сбивать не удается. Цель сложная. В то же время она не такая крупногабаритная – 2,5 метра размах крыльев Shahed-136. Масса – 200 килограммов, а боевая часть составляет – 40 килограммов,

– сказал полковник.

Этот БПЛА не так примитивен, как может казаться. Спикер сравнил его с летящим артиллерийским снарядом со скоростью 120 километров в час. К тому же перед попаданием в цель он "делает горку", поэтому скорость в разы увеличивается.

Атака Киевской области дронами-камикадзе

Иранский производитель заявляет, что расстояние, которое может пролететь дрон, – 2,5 тысячи километров. Однако специалисты информируют, что реальный показатель в 2 раза меньше.

В ночь на 5 октября россияне атаковали Белую Церковь иранскими беспилотниками. Доподлинно не известно, сколько именно дронов выпустили захватчики, однако в общей сложности говорилось о 4 – 5 летательных аппаратах.

По словам главы Киевской ОВА Алексей Кулеба, из-за атаки в городе вспыхнуло несколько пожаров. Также чиновник сообщил об одном пострадавшем в результате попадания БПЛА в объекты инфраструктуры.

Достойно внимания – обстрел Киевской области иранским оружием: смотрите видео