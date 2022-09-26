Несколько минут спасают жизнь: Братчук рассказал, как действовать при "встрече" с иранскими дронами
Россияне в последнее время атакуют Юг Украины дронами-камикадзе иранского производства. Они являются достаточно мощным оружием, поэтому следует быть очень осторожными.
Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он подчеркнул, что у иранских дронов-камикадзе характерные особенности, по которым их относительно легко идентифицировать.
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Как распознать дрон-камикадзе и что делать
Братчук отметил, что ночью 26 сентября иранские дроны-камикадзе попали в военный объект в Одесской области. Особых деталей никто пока не может сообщить.
Но из положительного, конечно, то, что нет у нас пострадавших. Сохранили жизнь, удалось людям спастись,
– сказал спикер Одесской ОВА.
По его словам, иранские дроны издают похожий на звук мопеда шум. Такой звук очень громкий.
Давайте прятаться. Потому что время есть. Эти несколько минут спасут жизнь,
– подчеркнул Братчук.
Поэтому, добавил он, услышав ответный звук, нужно сразу же прятаться.
Как распознать иранские дроны-камикадзе и что делать: смотрите видео
Дроны-камикадзе – управляемые
Братчук подчеркнул, что не стоит искать хороший план в воздухе, чтобы лучше отснять этого дрона-камикадзе. Надо немедленно прятаться, ведь это оружие достаточно мощное.
Дроны управляемые. Ими управляют. Поэтому они меняют маршрут,
– заметил он.
Представитель Одесской ОВА призвал быть очень внимательными и осторожными в связи с использованием оккупантами иранских дронов.Важно! Российские оккупанты стали чаще использовать дроны-камикадзе для атак вдали от линии фронта. 20 сентября украинские военные уничтожили Shahed-136, маркированный россиянами как "Герань-2". Это дрон-камикадзе или так называемый бражирующий или курсирующий боеприпас, может преодолевать расстояние до 2500 километров и обычно их запускают парами или даже стаей.
Что известно об использовании россией дронов-камикадзе
- Россияне используют иранские дроны-камикадзе для атак по украинской территории. Однако оккупанты не могут применять их во всех регионах.
- 23 сентября оккупанты атаковали Одессу двумя дронами Shahed 136. Один дрон удалось сбить силам ПВО. В результате атаки погиб гражданский человек и повреждено админздание в припортовой зоне Одессы.
- В ночь с 25 на 26 сентября российские военные в очередной раз атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Два дрона врага попали в объект военной инфраструктуры.
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