Дронов у россиян не хватает, – Братчук намекнул на "хлопок" по складам

Российские оккупанты используют иранские дроны-камикадзе на Юге Украины. Наши защитники научились их сбивать, а также не исключается "хлопок" на складах, где они хранятся.

Об этом 24 каналу сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он подчеркнул, что в оккупированном Крыму и на Юге нашего государства как раз идет "хлопковый сезон".

Кстати Несколько минут спасают жизнь: Братчук рассказал, как действовать при "встрече" с иранскими дронами

ВСУ научились уничтожать дроны-камикадзе

Братчук напомнил, что несколько дней подряд российские военные атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе.

Их научились сбивать, это во-первых. Во-вторых, того эффекта, которого враг, видимо, ожидал, не произошло,

– сказал спикер Одесской ОВА.

Он отметил, что сейчас оккупанты уже начали бить этими дронами больше Николаевскую область. В частности, на днях в Николаев летели 7 дронов-камикадзе, 5 из которых нашим защитникам удалось уничтожить. Этот процент точности очень близок к идеальному.

Братчук прокомментировал использование россиянами иранских дронов-камикадзе: смотрите видео

В Крыму и на Юге – "хлопковый сезон"

Братчук отметил, что не может не радовать тот факт, что иранских дронов-камикадзе у российских захватчиков стало меньше.

Я понимаю, что тех самых дронов у россиян не хватает,

– отметил он.

Спикер Одесской ОВА сказал, что хочет поздравить иранцев с тем, что они "втюхали" россиянам эти балалайки с мопедами. Ведь Восток – дело тонкое, и об этом не нужно забывать, особенно россиянам.

В то же время Братчук подчеркнул, что опасность от этих дронов никуда не делась. Она есть, и захватчики будут продолжать их использовать.

Возможно, где-то с нашей стороны какой-то "хлопок" прилетел в соответствующую базу хранения этих дронов. Всякое в жизни бывает,

– заявил спикер Одесской ОВА.

Тем более, добавил он, что сейчас идет "хлопковый сезон" и в оккупированном россиянами Крыму, и на Юге нашего государства.

Что известно об использовании россией дронов-камикадзе

Россияне используют иранские дроны-камикадзе для атак по украинской территории. Однако оккупанты не могут применять их во всех регионах.

23 сентября оккупанты атаковали Одессу двумя дронами Shahed 136. Один дрон удалось сбить силам ПВО. В результате атаки погиб гражданский человек и повреждено админздание в припортовой зоне Одессы.

В ночь с 25 на 26 сентября российские военные в очередной раз атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Два дрона врага попали в объект военной инфраструктуры.

В то же время в Пентагоне заявили, что у иранских дронов-камикадзе на поле боя "многочисленные неудачи". Также они не являются каким-то технологическим скачком.