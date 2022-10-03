Про це 24 каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він наголосив, що в окупованому Криму та на Півдні нашої держави саме триває "бавовняний сезон".

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ЗСУ навчилися нищити дрони-камікадзе

Братчук нагадав, що декілька днів поспіль російські військові атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе.

Їх навчилися збивати, це по-перше. По-друге, того ефекту, якого ворог, мабуть, очікував, не відбулося,

– сказав речник Одеської ОВА.

Він зауважив, що зараз окупанти вже почали бити цими дронами більше Миколаївщину. Зокрема, днями на Миколаїв летіли 7 дронів-камікадзе, 5 із яких нашим захисникам вдалося знищити. Цей відсоток влучності є дуже близьким до ідеального.

Братчук прокоментував використання росіянами іранських дронів-камікадзе: дивіться відео

У Криму та на Півдні – "бавовняний сезон"

Братчук зауважив, що не може не тішити той факт, що іранських дронів-камікадзе у російських загарбників поменшало.

Я розумію, що тих самих дронів у росіян не вистачає,

– зазначив він.

Речник Одеської ОВА сказав, що хоче привітати іранців із тим, що вони "втюхали" росіянам ці балалайки з мопедами. Адже Схід – справа тонка, і про це не треба забувати, особливо росіянам.

Водночас Братчук наголосив, що небезпека від цих дронів нікуди не поділася. Вона є й загарбники будуть продовжувати їх використовувати.

Можливо, десь з нашого боку якась "бавовна" прилетіла до відповідної бази зберігання цих дронів. Усяке в житті буває,

– заявив речник Одеської ОВА.

Тим паче, додав він, що зараз саме триває "бавовняний сезон" і в окупованому росіянами Криму, і на Півдні нашої держави.

Важливо! Росіяни маркують іранські дрони Shahed-136 як "Герань-2". Це дрон-камікадзе або так званий баражуючий чи курсуючий боєприпас. Вони можуть долати відстань до 2500 кілометрів і зазвичай їх запускають парами чи навіть "зграєю".

Що відомо про використання Росією дронів-камікадзе