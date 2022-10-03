Про це 24 каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він наголосив, що в окупованому Криму та на Півдні нашої держави саме триває "бавовняний сезон".
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ЗСУ навчилися нищити дрони-камікадзе
Братчук нагадав, що декілька днів поспіль російські військові атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе.
Їх навчилися збивати, це по-перше. По-друге, того ефекту, якого ворог, мабуть, очікував, не відбулося,
– сказав речник Одеської ОВА.
Він зауважив, що зараз окупанти вже почали бити цими дронами більше Миколаївщину. Зокрема, днями на Миколаїв летіли 7 дронів-камікадзе, 5 із яких нашим захисникам вдалося знищити. Цей відсоток влучності є дуже близьким до ідеального.
Братчук прокоментував використання росіянами іранських дронів-камікадзе: дивіться відео
У Криму та на Півдні – "бавовняний сезон"
Братчук зауважив, що не може не тішити той факт, що іранських дронів-камікадзе у російських загарбників поменшало.
Я розумію, що тих самих дронів у росіян не вистачає,
– зазначив він.
Речник Одеської ОВА сказав, що хоче привітати іранців із тим, що вони "втюхали" росіянам ці балалайки з мопедами. Адже Схід – справа тонка, і про це не треба забувати, особливо росіянам.
Водночас Братчук наголосив, що небезпека від цих дронів нікуди не поділася. Вона є й загарбники будуть продовжувати їх використовувати.
Можливо, десь з нашого боку якась "бавовна" прилетіла до відповідної бази зберігання цих дронів. Усяке в житті буває,
– заявив речник Одеської ОВА.
Тим паче, додав він, що зараз саме триває "бавовняний сезон" і в окупованому росіянами Криму, і на Півдні нашої держави.
Що відомо про використання Росією дронів-камікадзе
- Росіяни використовують іранські дрони-камікадзе для атак по українській території. Однак окупанти не можуть застосовувати їх у всіх регіонах.
- 23 вересня окупанти атакували Одесу двома дронами Shahed 136. Один дрон вдалося збити силам ППО. Унаслідок атаки загинула цивільна людина та пошкоджена адмінбудівля в припортовій зоні Одеси.
- У ніч з 25 на 26 вересня російські військові вкотре атакували Одеську область дронами-камікадзе. Два дрони ворога влучили в об'єкт військової інфраструктури.
- Водночас у Пентагоні заявили, що іранські дрони-камікадзе на полі бою мають "численні невдачі". Також вони не є якимось технологічним стрибком.