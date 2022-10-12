Как противодействовать иранским дронам-камикадзе: эксперт назвал особенность "шахидов"

Россияне довольно часто атакуют украинские города иранскими дронами-камикадзе Shahed. Наши силы ПВО сбивают большинство этих БпЛА, но опасность все же остается.

Много ли "шахидов" у России

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он подчеркнул, что нужно понимать – цифра в 2 400 "шахидов", которую накануне озвучил президент Украины Владимир Зеленский, – это лишь законтрактованное количество. А это не значит, что россияне получили от Ирана столько дронов.

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Эксперт убежден, что возможности иранского производства ограничиваются 100 дронов в год. Да, они могут расширить его, производя свои БпЛА в каких-то третьих странах, которые могут согласиться сотрудничать с террористами, но это не поможет столь существенно. Так что 2 400 "шахидов" у россиян точно нет.

Как сбивать иранские дроны-камикадзе

Нарожный объяснил, что украинская ПВО научилась неплохо сбивать иранские дроны. Единственная проблема – это то, что территория Украины очень большая, и очень тяжело полностью закрыть ее ПВО. Так, по последней статистике от Воздушных сил, из 14 запущенных "шахидов" сбили 9, то есть 70%.

Однако, как отметил он, даже славная система IRIS-T не дает 100-процентной гарантии сбивания вражеских целей. Она обеспечивает сбивание 80 – 85% всех летящих объектов.

Важным моментом в вопросе обезвреживания Shahed является то, что они разных моделей и могут лететь на разных высотах.

"То есть высота может быть от 200 метров, когда его можно сбить стрелковым оружием, до километра, когда нужно стрелять, например, "Осой", и 2 – 5 километров, когда нужно стрелять из "Бук-М1" или еще более продвинутой системой", – объяснил Нарожный.

Именно поэтому ПВО должна быть многослойной – предусматривать разные системы для разных высот. Более того, главная защита должна быть не пассивной, когда системы ПВО сбивают "шахиды" на подлетах, но и активной, когда наши военные ракетами типа ATACMS уничтожают эти дроны на российских базах хранения в глубоком тылу.

Поэтому армейская система – это огромная система, которая должна защищать на всех уровнях, а не просто сбивать эти "шахиды", когда они к нам подлетают,

– подытожил Нарожный.

Павел Нарожный об иранских дронах-камикадзе Shahed: смотрите видео

Иранские инструкторы обучают россиян на оккупированных территориях

Россияне привезли иранских инструкторов на временно оккупированные территории Херсона и Крыма. Они учат россиян правильно пользоваться дронами-камикадзе Shahed-136, а также контролируют запуск этих БпЛА по украинским городам.

Известно, что иранцы базируются в захваченных оккупантами помещениях. Они приехали в Железный порт и Гладовку в Херсонской области, а также в Джанкой в Крыму.