Охота на "мопеды" началась: Ким похвастался успехами сбития иранских дронов на Николаевщине

Российские оккупанты активно используют иранские дроны для атак, в том числе по гражданским объектам. В Николаевской области началась охота на вражеские БпЛА.

Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Отметим, что иранские дроны российская армия маркирует как Герань-2.

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В Николаевской области охотятся на иранские дроны

Глава Николаевской ОВА в 20:35 сообщил, что в области началась охота на "мопеды", то есть иранские дроны, которые используют оккупанты.

Минус 1 "мопед". 2 – еще в воздухе,

– отметил Ким.

По информации телеграм-канала monitor, в то время зафиксировали полет беспилотника в сторону Очакова.

Что известно об иранских дронах БпЛА Shahed-136 предназначен для поражения целей на дальнем расстоянии, по разным данным от 200 до 900 километров. Такие дроны большей частью запускают парами по установке, замаскированной под грузовик или вагон поезда. При полете двигатель беспилотника издает характерный звук – шумит, как мопед или бензопила.

Как Россия применяет иранские дроны: коротко

Украинские военные постепенно адаптируются к иранским дронам Shahed-136. Известно, что их сбивали как из стрелкового оружия, так и истребителей и ЗРК.

Только на Юге обезвредили уже около 50 беспилотников иранского производства.

Специалисты уверяют, что они не способны изменить ситуацию на фронте. Однако такие беспилотники угрожают гражданскому населению – оккупанты могут применять их для реализации своих террористических намерений.

Так, ночью 5 октября россияне атаковали Белую Церковь дронами-камикадзе. В городе зафиксировали 6 попаданий. В результате "прилетов" вспыхнул масштабный пожар.

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