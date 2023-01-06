Как можно остановить изготовление Shahed: политтехнолог назвал 2 метода

В Вашингтоне обещают работать над невозможностью изготовления иранских дронов-камикадзе Shahed. Там намекают, что США и Израиль будут совместно этому противодействовать.

Однако о новых санкциях речь не идет. Об этом 24 канала сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Есть два инструмента

Достичь прекращения поставок деталей из-за вторичных санкций

Дело в том, что в дронах, которые сбили украинские Силы ПВО, есть американские детали. Понятно, что американские компании не поставляли ничего в Иран. "Но американские компании поставляют что-то куда-то. И дальше этот кто-то поставляет это через что-то в Иран. Вот таким длинным путем", – объяснил политтехнолог.

Шейтельман подчеркнул, что мы не виним компании США. Они не могли делать это злонамеренно.

Если удастся лишить Иран каких-то частиц для этих беспилотников благодаря уже введенным санкциям, то вполне возможно, что они просто не смогут их производить,

– отмечает политтехнолог.

Даже такую примитивную технологию, как в этих беспилотниках, Иран не может производить без посторонней помощи. Все-таки, акцентирует Шейтельман, страна 40 лет находится под санкциями.

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Как утверждает политтехнолог, аэропорт Дамаск – главный логистический хаб для всех чёрных дел России. "Все поставки вооружения, ведущиеся террористическим организациям, это происходит в основном через Дамаск", – отмечает Шейтельман. Непонятно, как они все туда доставляют, но факт остается фактом.

В октябре была атака на аэропорт Дамаска, где уничтожили партию дронов, готовых к отправке в Россию. Именно поэтому у нас был перерыв в дронах – сначала были, потом нет, потом снова появились. Этот перерыв нам обеспечили израильские ВВС, за что мы должны быть благодарны им в любом случае,

– отмечает Михаил Шейтельман.

Речь идет о передаче разведданных со стороны американцев. "США могут попросить разбомбить тот или иной объект, а Израиль сделает это с большим удовольствием", – говорит Шейтельман.

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