Иранские дроны полетели в сторону Полтавщины, в Днепропетровской области работает ПВО

В ряде областей объявили воздушную тревогу. Все из-за иранских дронов, которые летят в сторону Полтавщины.

Так, в направлении Днепропетровской области на Полтавщину движутся вражеские беспилотники. Об этом сообщили глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин и мэр Полтавы Александр Мамай. Они призывали людей оставаться в укрытиях.

Ранее Прекрасная работа: над Днепропетровщиной ВСУ уничтожили 3 вражеских дрона-камикадзе

Звуки взрывов слышали в Кременчуге в Полтавской области. По состоянию на 23:39 предупредили, что "шахиды", которые не сбили, все еще двигаются в направлении Полтавщины.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий подтвердил, что вражеские объекты зафиксировали над городом.

В Днепре слышны взрывы

В группе мониторинга вражеской авиации отметили, что в Днепропетровской области работают силы ПВО. Официальной информации об этом пока нет.

В СМИ появилась информация, что один дрон Shahed-136 двигается в направлении Днепра. Около 23:14 местные сообщили о звуках взрывов в городе. Однако утверждали, что это тоже работа ПВО.

К слову, местные паблики сообщают также о взрывах и обстрелах Никополя.

Где объявили тревогу

Днепропетровская,

Полтавская,

Сумская,

Харьковская,

Луганская область.

Предыдущие атаки дронами

1 ноября враг уже атаковал дронами Полтавщину. Четыре вражеских беспилотника упали на гражданские объекты. Обошлось без жертв. Кроме того, еще три дрона сбили. Поэтому утром в области были аварийные отключения света. Они охватывали все 10 очередей.

На Днепропетровской областью ночью 1 ноября силы ПВО также уничтожили 3 вражеских дрона-камикадзе.

27 октября оккупанты атаковали дронами Киевщину. 17 дронов уничтожило ПВО, еще 2 "Shahed" – другие подразделения Сил обороны.

Кроме того, в ту ночь 15 "шахидов" уничтожены в Одесской области, три – в Николаевской и один – в Винницкой.

В любом случае нельзя публиковать фото взрывов или "прилетов" в сети. Также нельзя разглашать места до тех пор, пока не появится официальная информация от ОВА.

Кстати, с начала сентября ВСУ уже сбили более 300 иранских беспилотников. Однако Тегеран запланировал очередную отправку дронов. В начале ноября Россия может получить 200 боевых беспилотников: Shahed-136, Mohajer-6 Arash-2.

Дроны планируют переправить Каспийским морем в порт Астрахань – в разобранном состоянии. Все для того, чтобы Россия могла их перемаркировать под "Герань".

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