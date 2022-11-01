Иранские дроны полетели в сторону Полтавщины, в Днепропетровской области работает ПВО
Источник:Дмитрий Лунин
В ряде областей объявили воздушную тревогу. Все из-за иранских дронов, которые летят в сторону Полтавщины.
Так, в направлении Днепропетровской области на Полтавщину движутся вражеские беспилотники. Об этом сообщили глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин и мэр Полтавы Александр Мамай. Они призывали людей оставаться в укрытиях.
Ранее Прекрасная работа: над Днепропетровщиной ВСУ уничтожили 3 вражеских дрона-камикадзе
Звуки взрывов слышали в Кременчуге в Полтавской области. По состоянию на 23:39 предупредили, что "шахиды", которые не сбили, все еще двигаются в направлении Полтавщины.
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий подтвердил, что вражеские объекты зафиксировали над городом.
В Днепре слышны взрывы
В группе мониторинга вражеской авиации отметили, что в Днепропетровской области работают силы ПВО. Официальной информации об этом пока нет.
В СМИ появилась информация, что один дрон Shahed-136 двигается в направлении Днепра. Около 23:14 местные сообщили о звуках взрывов в городе. Однако утверждали, что это тоже работа ПВО.
К слову, местные паблики сообщают также о взрывах и обстрелах Никополя.Обратите внимание! В любом случае нельзя публиковать фото взрывов или "прилетов" в сети. Также нельзя разглашать места до тех пор, пока не появится официальная информация от ОВА.
Где объявили тревогу
- Днепропетровская,
- Полтавская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Луганская область.
Предыдущие атаки дронами
- 1 ноября враг уже атаковал дронами Полтавщину. Четыре вражеских беспилотника упали на гражданские объекты. Обошлось без жертв. Кроме того, еще три дрона сбили. Поэтому утром в области были аварийные отключения света. Они охватывали все 10 очередей.
- На Днепропетровской областью ночью 1 ноября силы ПВО также уничтожили 3 вражеских дрона-камикадзе.
- 27 октября оккупанты атаковали дронами Киевщину. 17 дронов уничтожило ПВО, еще 2 "Shahed" – другие подразделения Сил обороны.
- Кроме того, в ту ночь 15 "шахидов" уничтожены в Одесской области, три – в Николаевской и один – в Винницкой.
Кстати, с начала сентября ВСУ уже сбили более 300 иранских беспилотников. Однако Тегеран запланировал очередную отправку дронов. В начале ноября Россия может получить 200 боевых беспилотников: Shahed-136, Mohajer-6 Arash-2.
Дроны планируют переправить Каспийским морем в порт Астрахань – в разобранном состоянии. Все для того, чтобы Россия могла их перемаркировать под "Герань".