Резников рассказал, сколько дронов может получить Россия от Ирана: меньше, чем они надеялись

Россия планировала получить от Ирана до 2,4 тысяч дронов-камикадзе Shahed-136. Однако иранская сторона может не выполнить условия контракта.

Такое мнение озвучил Министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга. По его словам, первая партия, которую Иран передал стране-агрессору, составила около 300 единиц дронов.

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Пока россияне практически их все уже использовали, большинство – сбили украинские защитники.

Мы знаем, что заключены контракты, по разным данным, от полутора тысяч до 2,4 тысяч дронов. Но это не значит, что они их получили. Это контракт-обязательство иранской стороны, а Иран поставляет эти дроны и в другие страны для боевых действий. Да и у них не все спокойно развивается сейчас,

– отметил Резников.

Но выразил надежду, что не все обязательства иранская сторона сможет выполнить по отношению к России.

Также министр напомнил, что израильские коллеги уничтожили несколько заводов по производству этих дронов на территории соседней страны. Следовательно, объем предоставленных России дронов меньше.

Израиль разбомбил место сборки иранских дронов в Сирии

21 октября Израиль нанес удар по месту производства иранских дронов в Сирии возле военного аэропорта Димас. А именно по объекту, где хранились важные детали и оборудование для сбора иранских беспилотников.

Израильские ракеты полностью уничтожили военное материально-техническое снабжение и оборудование. Кроме этого, получили повреждения радар и взлетно-посадочная полоса аэропорта.

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что соответствующие беспилотники в будущем могли работать и по Израилю. И это могло бы доставить проблемы стране.