Данилов ответил, фиксировали ли в Украине обстрелы иранскими и корейскими ракетами

В последние месяцы ходят разговоры о том, что Иран и Северная Корея договорились с Россией о поставках ракет. В СНБО ответили, используют ли их вражеские войска в войне против Украины.

В настоящее время при обстрелах Россия использует ракеты и исключительно своего производства. Об этом Алексей Данилов рассказал во время новостного телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Какими ракетами Россия обстреливает Украину

По словам Данилова, преимущественно страна-агрессорка использует старые ракеты, которые были у нее с давних времен. Однако часть ракет новые, которые оккупанты изготовляли последние несколько лет.

По его словам, обращение Кремля к Ирану и КНДР говорит о том, что у них нет возможности изготавливать достаточное количество ракет самостоятельно на территории России.

Будет ли та помощь или нет, сказать мы еще не можем. По крайней мере, мы еще не видели иранских ракет, хотя вы знаете, что вы уже 3 – 4 месяца идут разговоры, что Иран должен поставлять на территорию России ракеты, но пока это только ограничивается "шахидами",

– сказал Данилов.

Он отметил, что в Иране сейчас "происходят определенные события" и посоветовал наблюдать за происходящим.

Если Россия использует ракету не своего производства, об этом сразу сообщат

Алексей Данилов подчеркнул, что если Украина зафиксирует на своей территории попадание иранской или корейской ракетой, она сразу об этом объявит на весь мир.

Если, не дай Бог, будет ракета или иранского или корейского производства на территории нашей страны, мы обязательно сообщим не только наше общество, мы весь мир об этом сообщим,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Поставляют России ракеты Иран и КНДР