Россия хочет удвоить атаки: Кремль утвердил пути поставок баллистических ракет из Ирана, – разведка

Украинским властям известно, что Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет "Fateh-110" и "Zolfaghar". В Кремле уже придумали, как их доставить: сначала воздушным путем в Крым, дальше – морем в российские порты на Каспии.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга сообщил, что Россия договорилась не только о 2400 беспилотниках из Ирана, но и о баллистических ракетах.

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О баллистических ракетах тоже появилась информация, что Россия все же достигла договоренностей. Как они будут доставлены в Россию, уже не важно. Мы видим, что есть воздушное сообщение регулярное Москвы с Тегераном, так же Каспийское море…

– сказал Юрий Игнат.

Сколько ракет может передать Иран

В то же время представитель не уточнил, сколько этих баллистических ракет Иран может поставить России, он переадресовал этот вопрос ГУР: "Вероятно, не нужно обнародовать сейчас эту информацию, она в определенных кабинетах есть".

Есть сам факт, что они будут, что это ракеты с дальностью 300 и 700 км. Это новая угроза, равно как и дроны-камикадзе. На эти баллистические ракеты нужно как-то реагировать, их нужно уничтожать. Их нужно уничтожать там, откуда их запускают,

– отметил Игнат.

Однако пояснил, что с баллистикой у Украины нет эффективных средств борьбы, кроме их физического уничтожения еще на стадии запуска.

И высшее военное руководство, и наши партнеры уже над этим вопросом работают, ищут эффективные пути противодействия этим новым угрозам, – добавил Игнат.

Украина не имеет защиты против баллистических ракет

The Economist со ссылкой на заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого также сообщил, что "соответствующие договоренности между Россией и Ираном уже достигнуты".

И Скибицкий, и Игнат констатируют, что у Украины нет эффективной защиты от иранских ракет, поражающих цели на гораздо более высоких скоростях, чем крылатые ракеты или беспилотники, или от аналогичных российских ракет "Искандер".

По словам Скибицкого, в октябре россияне запустили 25 "Искандеров" - Украина смогла перехватить лишь 3. Так же беззащитна Украина и перед гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые Россия установила на некоторых своих боевых самолетах.

По оценкам Скибицкого, в России осталось всего 120 "Искандеров". Другие источники называют количество "Кинжалов" около 40. Однако, пополнив свои запасы иранскими снабжениями, Россия может удвоить свои атаки.

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Издание со ссылкой на официальные источники в Киеве подчеркнуло, что Украина нуждается в оружии, способном сбивать баллистические ракеты, в пример приводит американскую систему

Отмечают, что украинские власти также надеются получить ракеты большей дальности, в частности "ATACMS", которые они планируют применять, чтобы атаковать командные центры россиян за сотни километров в тылу врага.

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