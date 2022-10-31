Россия может применить иранские ракеты уже в ноябре, – разведка
Источник:"Суспільне"
В разведке считают, что Россия уже совсем скоро применит иранские баллистические ракеты. Украина готовится к отражению этой угрозы.
Россия может использовать иранские ракеты уже в ноябре, об этом рассказал спикер ГУР Андрей Юсов. Он отметил, что окончательные выводы о силе и особенности использования этих ракет можно будет сделать после того, как россияне уже выпустят их по Украине.
К теме Не хуже "Искандера": военный эксперт объяснил, насколько опасны иранские ракеты
Путин постарается получить от Ирана любое оружие
Юсов отметил, что хотя особенности иранских ракет еще неизвестны, они в любом случае опасны для Украины.
Это новое вооружение, это, безусловно, опасность, потому что даже если говорить с точки зрения количества, то россияне сейчас с ракетным вооружением собственного производства сталкиваются с проблемой количества,
– сказал Юсов.
Он отметил, что Россия будет бить по инфраструктуре уже иранским вооружением и Украина готовится к отражению этой угрозы. Также в ГУР уверены, что Путин будет пытаться получить от Ирана любое оружие.
Дроны, баллистические ракеты и все остальное, что может предоставить Иран, Путин попытается получить. У нас была информация о Северной Корее. Режим Лукашенко в Беларуси – есть факты и подтвержденная информация о передаче танков, бронетехники, боеприпасов для артиллерии,
– сказал спикер ГУР.
Россия действительно разбирает стиралки, чтобы делать оружие
По данным разведки, Россия использует гражданскую технику стран, которые ввели санкции против нее. В том числе и товары двойного назначения.
То есть история о стиральных машинах, которые разбираются для того, чтобы микросхемы использовать для вооружения, это действительно не шутка, это правда. У России проблемы в технологическом отставании от цивилизованного мира. И таким образом, зачастую пиратским, пытается его закрыть. Это ей глобально не поможет, но вред нанести для Украины может существенно,
– сказал Юсов.
Какое оружие Иран поставляет России
- Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Иран договорился с Россией о поставках не только дронов-камикадзе, но и ракет Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.
- По данным разведки, оккупанты получат их в ноябре. Буданов тоже подтвердил, что оккупанты используют эти ракеты против Украины уже в том же месяце.
- Fateh-110 – это твердотопливная ракета с дальностью от 300 до 700 км. От российских отличается точностью и быстротой. Остается надеяться, что к этому времени союзники предоставят нам больше ПВО.
К теме – Буданов рассказал о планах россиян на ноябрь: смотрите видео