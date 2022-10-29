Один из компонентов иранского дрона Mohajer 6 – украинский, – ГУР

Украинские герои "приземлили" иранский дрон Mohajer 6. Тем временем специалисты из ГУР Минобороны исследовали его компоненты.

Украинские разведчики обнаружили, что детали Mohajer 6 – промаркированные фарси – юго-западным иранским языком. Это свидетельствует об иранском происхождении беспилотника.

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В то же время вызвало интерес то, как страна, которая уже столько лет находится под санкциями, смогла наладить производство дронов. Важно, что украинские разведчики также нашли компоненты из разных стран мира. В частности:

США;

Японии;

Китая;

Швеции;

Австрии.

И даже один компонент украинского производства. Теперь специалисты ГУР будут разбираться, как они туда попали,

– говорится в сообщении.

Дроны Mohajer-6 проигрывают конкурентам

В ГУР Минобороны подвергли критике иранские дроны Mohajer-6. Это объясняют тем, что для производства иранских разведывательно-ударных беспилотников Mohajer-6 используют компоненты бытового назначения. Именно поэтому они проигрывают своим конкурентам.

Россия не слишком часто использует Mohajer-6. Защитники украинского неба уже приземлили несколько таких "птичек". В то же время – не более 5.

В общей сложности их в страны-оккупантки примерно 20.

Максимальный взлетный вес Mohajer-6 – 600 кг. Дальность полета – 200 километров.

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