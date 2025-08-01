В результате ночной атаки России по Киеву 31 июля погиб 31 человек. Среди жертв – мама с двумя дочерьми, переехавшими из Донбасса.

О печальной вести сообщили в заметке на странице Лицея №13 Святошинского района города Киева, передает 24 Канал.

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Что известно о погибшей семье в Киеве?

Во время российского обстрела Киева в ночь на 31 июля погибла семья Гуменюк. Вражеская ракета оборвала жизнь матери Ирины и ее дочерей Алины и Анастасии. Удар пришелся по многоэтажке в Святошинском районе столицы.

Алина училась в шестом классе, а Анастасия – в девятом. В учебном заведении отметили, что семья была переселенцами из Донбасса. Они искали безопасного места в тылу Украины, но война, к сожалению, их настигла.

Алина и Настя были искренними, добрыми, светлыми девочками. Мы будем помнить их улыбки, добрые сердца, желание жить и учиться,

– говорится в сообщении.

Мама девушек Ирина Гуменюк работала кофейным экспертом и была судьей на чемпионатах Speciality Coffee Association Ukraine. Ее коллеги тоже выразили соболезнования близким.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная и светлая память!

Напомним, среди жертв атаки на Киев также есть 6-летний Матвей Марченко. Парень занимался спортом и только закончил первый класс.