Во Львовской ОВА просят Зеленского присвоить Ирине Фарион звание Героя Украины
Львовская ОВА просит президента присвоить языковеду Ирине Фарион звание Героя Украины посмертно. Соответствующее представление направили Владимиру Зеленскому.
Документ обнародовала дочь языковеда в своих соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Софии Особы.
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Что известно о присвоении звания Героя Украины Ирине Фарион
Летом 2024 года на сайте Кабмина зарегистрировали петицию с просьбой присвоить доктору филологических наук, профессору, народному депутату Украины седьмого созыва и председателю подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам науки и образования Фарион Ирине Дмитриевне звание Героя Украины (посмертно).
В сентябре того же года петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов.
28 февраля стало известно, что Львовская ОВА направила президенту представление о присвоении Ирине Фарион этого звания.
За многолетний добросовестный труд в области украиноведения, весомый вклад в развитие науки и образования, плодотворную общественно-политическую деятельность и неутомимую идеологическую борьбу во время гибридной агрессии против Украины, просим присвоить Ирине Дмитриевне Фарион звание Героя Украины с вручением ордена Государства (посмертно),
– говорится в документе, который подписал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.
Напомним, что Ирина Фарион погибла 19 июля 2024 года недалеко от своего дома на улице Масарика во Львове в результате выстрела в голову. Полиция задержала подозреваемого в убийстве 18-летнего Вячеслава Зинченко. Сейчас он находится в СИЗО без права внесения залога. Парню грозит пожизненное заключение.