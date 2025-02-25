Рада поддержала прекращение полномочий народного депутата Кормышкиной

Верховная Рада на заседании во вторник, 25 февраля, поддержала прекращение полномочий народного депутата Украины Ирины Кормышкиной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

Смотрите также В Верховную Раду подали постановление о сложении полномочий нардепа Кормышкиной

Рада прекратила полномочия нардепа Кормышкиной

Рада поддержала прекращение полномочий народного депутата Украины Кормышкиной Ирины. В отличие от многих, она лично выступила перед сложением мандата,

– написал Железняк.

По его данным, отставку Кормышкиной поддержали 246 парламентариев. Таким образом в Раде остается 400 народных депутатов.

При этом в коалиции 231 депутат.

Железняк добавил, что Кормышкину может заменить в Верховной Раде один из кандидатов, идущих следующими в партийном списке: Инна Сверба, Сергей Мельник или Юлия Палийчук. Последняя, по словам Железняка, уже отказалась идти в Раду.

Напомним, что в октябре прошлого года нардепу Ирине Кормышкиной сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более чем 20 миллионов гривен.