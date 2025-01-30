Штрафов не будет: дедлайн прохождения ВВК хотят перенести на 5 июня

В Офисе Президента предложили перенести дедлайн прохождения ВВК для ограниченно годных с 5 февраля на 5 июня. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде, а до его принятия ТЦК не будут применять санкции.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук. Участие в обсуждении приняли представители Минобороны, ВСУ, Минздрава, Командование Медицинских сил и председатель профильного комитета Рады Александр Завитневич.

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ТЦК не будет штрафовать за ВВК

По словам Ирины Верещук, наработаны законодательные изменения, которые предусматривают:

Отмена повторного ВВК для лиц до 25 лет и людей с инвалидностью.

Перенос дедлайна с 5 февраля на 5 июня.

До принятия закона ТЦК не будут штрафовать тех, кто не успел пройти ВВК, и не будут объявлять их в розыск. Соответствующую директиву уже готовят.

Верещук призвала МОУ, Минздрав и другие ведомства обеспечить четкое информирование граждан, подготовку электронных и бумажных направлений и надлежащую организацию работы ВВК.

К слову, в Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация, но определенные категории граждан имеют право на отсрочку.

Отсрочку могут получить лица с инвалидностью, по семейным обстоятельствам, студенты, аспиранты, и работники критически важных учреждений.