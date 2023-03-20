Уехать – единственный способ выжить, – Верещук о детях, которые остаются в Бахмуте

7 марта Кабмин принял постановление о принудительной эвакуации детей из зоны военных действий и вооруженных конфликтов. Так, сейчас возле Бахмута одна из самых сложных ситуаций безопасности.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. Она подчеркнула, что эвакуировать детей удается.

Смотрите также Миссия "спасти жизнь": в WP показали, как эвакуируют людей из ада войны в Украине

Сколько детей эвакуировано

По словам министра, полностью вывезти на безопасные территории удалось всех детей из Часового Яра. Это была сложная и масштабная работа.

"Остается 15, или 20 – сейчас нет точной цифры, потому что не могут добраться до локаций, где есть дети в Бахмуте", – добавила чиновник.

Она отметила, что к началу полномасштабного вторжения в Бахмуте проживало 12 тысяч детей.

Ирина Верещук подробно о ситуации в Бахмуте и преступлениях России: смотреть видео

Уехать – значит выжить

Ирина Верещук в очередной раз отметила обстрелы, которые не утихают ни на мгновение и крайне разрушенную инфраструктуру. Уже нет вопроса "хотят уезжать гражданские или нет".

Уехать – единственный способ выжить. Если мы говорим о Бахмутской громаде, то Часов Яр – все детки уехали. Взрослые, сопровождающие детей тоже уехали – хотя бы один из взрослых должен сопровождать,

– подчеркнула министр.

Эвакуация детей: что известно