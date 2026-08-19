Информацию о задержании распространил народный депутат Алексей Гончаренко.

Что известно о задержании Мудрой?

Бывший заместитель председателя ОП Ирина Мудрая по состоянию на вечер 19 августа, по словам нардепа, находится на следственных действиях в НАБУ.

Сегодняшнюю ночь (Мудрая – 24 Канал) проведет в изоляторе временного содержания,

– написал Гончаренко.

Следует отметить, что этому предшествовала информация о разоблачении преступной организации, в которую, по версии следствия, могли входить действующий и бывший народные депутаты, чиновники Офиса Президента и руководители государственного банка.

В рамках операции "Форест Гамп" стражи порядка расследуют схему легализации около 150 миллионов гривен, а также возможное вмешательство в работу НАБУ и конкурс на руководителя САП.

По данным следствия, в июне 2026 года фигуранты получили контроль над банком и могли использовать его для перевода средств через подконтрольные компании в обход финансового мониторинга. Следственные действия проводились, в частности, у заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой и народного депутата Вадима Столара. Среди возможных фигурантов также называли бывшего депутата Максима Никитася, отдельных представителей Министерства юстиции и "Смысл Банка".

После обнародования материалов дела президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудру с должности заместителя руководителя Офиса Президента, которую она занимала с 2024 года.