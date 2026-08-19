Інформацію про затримання поширив народний депутат Олексій Гончаренко.

Що відомо про затримання Мудрої?

Колишня заступниця голови ОП Ірина Мудра станом на вечір 19 серпня, за словами нардепа, перебуває на слідчих діях у НАБУ.

Сьогоднішню ніч (Мудра – 24 Канал) проведе в ізоляторі тимчасового тримання,

– написав Гончаренко.

Варто зауважити, що цьому передувала інформація про викриття злочинної організації, до якої, за версією слідства, могли входити чинний і колишній народні депутати, посадовці Офісу Президента та керівники державного банку.

У межах операції "Форест Гамп" правоохоронці розслідують схему легалізації близько 150 мільйонів гривень, а також можливе втручання в роботу НАБУ та конкурс на керівника САП. За даними слідства, у червні 2026 року фігуранти отримали контроль над банком і могли використовувати його для переказу коштів через підконтрольні компанії в обхід фінансового моніторингу.

Слідчі дії проводилися, зокрема, у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої та народного депутата Вадима Столара. Серед можливих фігурантів також називали колишнього депутата Максима Микитася, окремих представників Міністерства юстиції та "Сенс Банку".

Після оприлюднення матеріалів справи президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу Президента, яку вона обіймала з 2024 року.