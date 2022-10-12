IRIS-T уже в Украине: что известно об этих системах ПВО и как помогут защитить небо

В Украине началась новая эра ПВО – в Украину прибыла система IRIS-T из Германии. Это поможет Украине лучше защитить наше небо.

Украине предоставили сверхсовременную новую версию IRIS-T, которой еще нет на вооружении даже в немецкой армии. Украина станет первой страной, которая опробует IRIS-T в боевых условиях и получит модификацию средней дальности на вооружение. Об этом сообщает 24 канал.

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Как IRIS-T изменит ситуацию

Поскольку мы первая страна, которая опробует эти ЗРК в войне, их эффективность можно прогнозировать только теоретически. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что новые немецкие ПВО изменят ситуацию на поле боя. Ведь в любом случае, усиление нашей возможности для защиты от воздушных атак можно только приветствовать.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине началась новая эра ПВО. Андрей Ермак считает, что использование немецких IRIS-T вместе с американскими NASAMS поможет Украине создать собственный щит.

Украина должна получить 4 системы IRIS-T. 2 системы предоставляют в 2022 году, еще 2 поступят уже в начале 2023 года.

Это ЗРК, оснащенные охлаждающей инфракрасной головкой самонаведения. Они предназначены для уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА, крылатых и баллистических ракет. Дальность действия ракеты достигает 40 километров, но головка самонаведения захватывает цели всего с 20 километров. Высота поражения цели – тоже 20 километров.

Разработка IRIS-T завершилась только в 2014 году, поэтому известно о них немного. Но особенность этих ЗРК в том, что они фактически конструктор – из компонентов этой системы заказчик может составить именно то, что ему нужно. Также IRIS-T совместим с другими системами ПВО стран НАТО. Это особенно актуально, поскольку в Украину прибудут NASAMS от США.

Как работает ПВО IRIS-T:

Инфракрасная головка ракеты наводит ее на цель.

Ракета не выдает своего присутствия, а так называемая система памяти способна отличать тепловые ловушки от подлинных целей.

IRIS-T работает с разными радарами. В частности, эта ЗРК может быть оснащена немецкой системой TRML-4D, которая способна обнаруживать цели на расстоянии до 250 километров. Какой радар будет в комплектации IRIS-T для Украины, пока неизвестно, но все радары, с которыми работает комплекс, имеют угол обзора 360 градусов.

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