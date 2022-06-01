IRIS-T от Германии изменят ситуацию на поле боя, - Мусиенко

Те системы, которые нам обещает предоставить Германия, – это системы ПВО среднего радиуса действия, ракеты в установках класса "воздух-воздух". Но так же можно использовать их для зенитно-ракетных комплексов и поражать воздушные цены противника.

Об этом 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что система IRIS-T способна обезвреживать самолеты, крылатые и баллистические ракеты.

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Александр Мусиенко добавляет, что IRIS-T оборудованы радаром, который может мониторить ситуацию в воздушном пространстве и затем обезвреживать цели.

Поэтому можно сказать, что это довольно неплохая система защиты, которая нам пригодится,

– отмечает эксперт.

Что известно о ЗРК IRIS-T SLM

IRIS-T SLM – это зенитный ракетный комплекс от германской компании Diehl Defence. В ее основе – ракета IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail). Для ЗРК ее пришлось кое-что переделать, адаптировав для стрельбы из наземной установки.

IRIS-T SLM – это зенитный ракетный комплекс средней дальности, обеспечивающий защитупо высоте.

Обратите внимание! Украина в свое время просила предоставить Германию этот зенитно-ракетный комплекс. Он был в списке вместе с танками Leopard 2 и БМП Puma. Но тогда немецкое правительство скорректировало список, исключив все тяжелое вооружение.

Но надо понимать, говорит Мусиенко, что в нашем виде реформирования Воздушных Сил до 2035 года, предусмотрена замена наших систем ПВО на другие три вида:

Patriot;

ЗРК SAMP/T – это непосредственно европейская система;

NASAMS – норвежско-американская система;

Однако Мусиенко отмечает, что в любом случае усиление нашей способности для защиты от воздушных атак можно только приветствовать. Правда, очень хотелось бы, чтобы некоторые партнеры от обещаний перешли к действиям.

Баталии вокруг снабжения оружия Украины Германией

Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину. В частности, Бундестаг 28 апреля принял предоставление Украине тяжелого вооружения.

Однако известно, что Германия блокировала санкции против России. Поэтому 23 апреля депутаты Европарламента написали письмо для Шольца. Они просят разблокировать введение эмбарго на российские нефть, газ и уголь.

Шольц считает , что лучше всего помогать Украине оружием советского образца. По его словам, чтобы пользоваться ею, не нужно тратить время на дополнительные учения. Канцлер также добавил, что запасы Бундесвера (Вооруженных сил Германии) на поставку вооружения почти исчерпаны.

Противоречивая и нерешительная позиция нынешнего канцлера может стоить ему должности, поскольку Шольца критикует не только оппозиция, но и собственная коалиция.

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