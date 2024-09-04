Невероятное количество: Шольц раскрыл, сколько ПВО IRIS-T передаст Украине

4 сентября Олаф Шольц посетил военную базу возле города Киль. Выступая там, канцлер рассказал об усилении воздушной обороны Украины.

Политик сообщил, что в планах Берлина передать Киеву 17 систем IRIS-T.

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Берлин усиливает украинскую ПВО

Как отмечают журналисты, речь идет о восьми системах средней дальности (SLM) и еще девять – малой (SLS). Четыре системы SLM и три SLS уже находятся в Украине.

По словам Шольца, немецкие системы противовоздушной обороны помогли сбить более 250 российских воздушных целей.

Четыре из них – по две средней и малой дальности – будут отправлены до конца этого года, а остальные – со следующего,

– пообещал канцлер.

Шольц подчеркнул, что поддержка Берлина Украины не прекращается. Вспомним, что недавно СМИ писали о намерениях Германии заморозить помощь Украине.

Отметим, что в комментарии изданию немецкий чиновник объяснил, что до 2026 года Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T: 12 средней дальности и 12 малой дальности.