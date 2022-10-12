IRIS-T уже здесь, NASAMS на подходе, – Резников анонсировал новую эру противовоздушной обороны

Министр обороны Алексей Резников отметил, что в Украине началась новая эра ПВО. Система IRIS-T из Германии уже прибыла, скоро должно быть и NASAMS из США.

Резников отметил, что это только начало, поскольку Украина для победы требует больше систем ПВО. Он подчеркнул, что нет сомнений – Россия является террористическим государством. Поэтому нам нужна защита.

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Существует моральный долг защищать небо над тем, чтобы спасти наш народ,

– сказал Резников.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак также сообщил, что немецкий IRIS-T уже в Украине. Он отметил, что начинаем более плотно закрывать небо от российских ракет.

"Это только начало, ждем NASAMS, создадим собственный небесный щит", – добавил Ермак.

Что этому предшествовало

Германия анонсировала новый пакет помощи для Украины, предусматривающий 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T.

10 октября Ермак рассказал, что не 1 систему IRIS-T Украина получит совсем скоро.

США скоро должны отправить две батареи NASAMS.

Отметим, IRIS-T – это ракеты малой дальности, оснащенные охлаждающей инфракрасной головкой самонаведения. Они предназначены для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Дальность действия достигает 40 километров, высота – 20.

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