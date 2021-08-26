Ирландия открыла первое посольство в Украине
Источник:МИД Украины
Первое посольство Ирландии в Украине открыли 23 августа в Киеве. На торжественную церемонию приехал ирландский министр иностранных дел Саймон Ковени.
Отношения Украины и Ирландии выйдут на новый уровень
МИД Украины на открытии представлял заместитель министра Дмитрий Сеник. Дипломаты отметили, что начало первой в истории дипломатической миссии Ирландии в Киеве выведет двусторонние отношения на новый уровень.
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Открытие посольства создает дополнительные возможности для развития торгового сотрудничества между нашими странами. Это, несомненно, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия во многих отраслях, в частности IТ-секторе, в сфере инвестиций и образования,
– отметил Сеник.
Он также привлек внимание к успешной деятельности ирландских компаний CRH и Ryanair. Сеник выразил надежду на дальнейшее расширение взаимодействия бизнеса двух стран.
Ковени отметил, что открытие посольства в Киеве является важной вехой в развитии двустороннего сотрудничества и является частью стратегии GlobalIreland по расширению присутствия Ирландии в мире.
Что известно о дипломатических отношениях между странами
Дипломатические отношения начали 1 апреля 1992 года. В августе 2003 года в Ирландии открыли украинское посольство.
По данным Госстата, общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и Ирландией в 2020 году составил 677 миллионов долларов. Это составляет 0,8% от общего объема торговли товарами и услугами Украины с Европейским Союзом.
Основные отрасли торгового и экономического сотрудничества:
- сельское хозяйство,
- фармацевтика,
- пищевая промышленность и продукты питания,
- приборостроение и тому подобное.
В сфере услуг основные объемы торговли составляют транспортные, компьютерные и телекоммуникационные услуги.