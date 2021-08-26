Ирландия открыла первое посольство в Украине

Первое посольство Ирландии в Украине открыли 23 августа в Киеве. На торжественную церемонию приехал ирландский министр иностранных дел Саймон Ковени.

Отношения Украины и Ирландии выйдут на новый уровень

МИД Украины на открытии представлял заместитель министра Дмитрий Сеник. Дипломаты отметили, что начало первой в истории дипломатической миссии Ирландии в Киеве выведет двусторонние отношения на новый уровень.

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Открытие посольства создает дополнительные возможности для развития торгового сотрудничества между нашими странами. Это, несомненно, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия во многих отраслях, в частности IТ-секторе, в сфере инвестиций и образования,

– отметил Сеник.

Он также привлек внимание к успешной деятельности ирландских компаний CRH и Ryanair. Сеник выразил надежду на дальнейшее расширение взаимодействия бизнеса двух стран.

Ковени отметил, что открытие посольства в Киеве является важной вехой в развитии двустороннего сотрудничества и является частью стратегии GlobalIreland по расширению присутствия Ирландии в мире.