Ирландия открыла первое посольство в Украине

26 августа 2021 , 11:11
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Источник:

МИД Украины

Первое посольство Ирландии в Украине открыли 23 августа в Киеве. На торжественную церемонию приехал ирландский министр иностранных дел Саймон Ковени.

Отношения Украины и Ирландии выйдут на новый уровень

МИД Украины на открытии представлял заместитель министра Дмитрий Сеник. Дипломаты отметили, что начало первой в истории дипломатической миссии Ирландии в Киеве выведет двусторонние отношения на новый уровень.

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Открытие посольства создает дополнительные возможности для развития торгового сотрудничества между нашими странами. Это, несомненно, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия во многих отраслях, в частности IТ-секторе, в сфере инвестиций и образования,
– отметил Сеник.

Он также привлек внимание к успешной деятельности ирландских компаний CRH и Ryanair. Сеник выразил надежду на дальнейшее расширение взаимодействия бизнеса двух стран.

Ковени отметил, что открытие посольства в Киеве является важной вехой в развитии двустороннего сотрудничества и является частью стратегии GlobalIreland по расширению присутствия Ирландии в мире.

Что известно о дипломатических отношениях между странами

Дипломатические отношения начали 1 апреля 1992 года. В августе 2003 года в Ирландии открыли украинское посольство.

По данным Госстата, общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и Ирландией в 2020 году составил 677 миллионов долларов. Это составляет 0,8% от общего объема торговли товарами и услугами Украины с Европейским Союзом.

Основные отрасли торгового и экономического сотрудничества:

  • сельское хозяйство,
  • фармацевтика,
  • пищевая промышленность и продукты питания,
  • приборостроение и тому подобное.

В сфере услуг основные объемы торговли составляют транспортные, компьютерные и телекоммуникационные услуги.

Автор: Софія Мінджоса