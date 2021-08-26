Відносини України та Ірландії вийдуть на новий рівень

МЗС України на відкритті представляв заступник міністра Дмитро Сенік. Дипломати відзначили, що започаткування першої в історії дипломатичної місії Ірландії в Києві виведе двосторонні відносини на новий рівень.

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Відкриття посольства створює додаткові можливості для розвитку торговельного співробітництва між нашими країнами. Це, безсумнівно, сприятиме активізації двосторонньої взаємодії у багатьох галузях, зокрема ІТ-секторі, у сфері інвестицій та освіти,

– наголосив Сеник.

Він також привернув увагу до успішної діяльності ірландських компаній CRH та Ryanair. Сенік висловив сподівання на подальше розширення взаємодії бізнесу двох країн.

Ковені відзначив, що відкриття посольства у Києві є важливою віхою у розвитку двостороннього співробітництва та є частиною стратегії GlobalIreland із розширення присутності Ірландії у світі.