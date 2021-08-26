Відносини України та Ірландії вийдуть на новий рівень
МЗС України на відкритті представляв заступник міністра Дмитро Сенік. Дипломати відзначили, що започаткування першої в історії дипломатичної місії Ірландії в Києві виведе двосторонні відносини на новий рівень.
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Відкриття посольства створює додаткові можливості для розвитку торговельного співробітництва між нашими країнами. Це, безсумнівно, сприятиме активізації двосторонньої взаємодії у багатьох галузях, зокрема ІТ-секторі, у сфері інвестицій та освіти,
– наголосив Сеник.
Він також привернув увагу до успішної діяльності ірландських компаній CRH та Ryanair. Сенік висловив сподівання на подальше розширення взаємодії бізнесу двох країн.
Ковені відзначив, що відкриття посольства у Києві є важливою віхою у розвитку двостороннього співробітництва та є частиною стратегії GlobalIreland із розширення присутності Ірландії у світі.
Що відомо про дипломатичні відносини між країнамиДипломатичні відносини розпочали 1 квітня 1992 року. У серпні 2003 року в Ірландії відкрили українське посольство.
За даними Держстату, загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та Ірландією у 2020 році склав 677 мільйонів доларів. Це становить 0,8% від загального обсягу торгівлі товарами та послугами України з Європейським Союзом.
Основні галузі торговельної та економічної співпраці:
- сільське господарство,
- фармацевтика,
- харчова промисловість і харчові продукти,
- приладобудування тощо.
У сфері послуг основні обсяги торгівлі складають транспортні, комп'ютерні та телекомунікаційні послуги.