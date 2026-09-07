Ирландский журналист и документалист Кейлин Робертсон рассказал 24 Каналу, что российские представители власти не простят Владимиру Путину потерянных миллиардов и разрушения российской экономики. По его словам, именно из-за страха перед собственным окружением глава Кремля стремится захватить хотя бы Донбасс, чтобы продемонстрировать хоть какую-то победу.

Окружение Путина нервничает из-за войны

Сейчас российского диктатора окружают крайне разъяренные люди, которые потеряли огромные состояния, а их предприятия были уничтожены. Кроме того, почти миллион россиян погибли или получили ранения, а Россия окончательно утратила статус государства, которого все боялись.

В России мораль значит не много, там все управленческие решения принимаются через деньги. Если вы посягаете на чьи-то средства, то наживаете врагов на всю жизнь. Сейчас эти люди спрашивают: ради чего они потратили пять лет на войну?

– вопрошает журналист.

Он подчеркнул, что Путин обещал захватить Киев, Одессу и Херсон, но ничего из этого не вышло. Теперь его единственной целью остается Донбасс, чтобы объявить это победой, перегруппироваться и попытаться показать своему окружению хоть какой-то результат.

Почему Кремль усилил охрану Путина?

Сам факт того, что Путин признал угрозу своей жизни, является абсолютно беспрецедентным для российской политики. Это полностью противоречит всей советской и российской пропаганде, которая всегда строилась вокруг образа непоколебимой власти.

За последние несколько месяцев он усилил свою охрану. Количество людей, охраняющих его, выросло с 712 до 805 человек. Он больше не ездит вместе с семьей в свои частные резиденции в Москве. Все, кто приходит к нему, проходят дополнительные проверки,

– отметил Кейлин Робертсон.

По словам документалиста, когда диктатура чувствует угрозу и теряет стабильность, она напоминает угасающую звезду, которая в конце бушует и высвобождает максимум энергии. Сейчас Россия превращается именно в такую угасающую систему, от которой лучше держаться как можно дальше.

Ирландский журналист раскрыл, какие страхи испытывает глава Кремля: смотрите видео

Напомним, что ранее издание The Economist со ссылкой на источники сообщило о частной беседе Путина с окружением, в ходе которой он заявил, что его "повесят", если он не достигнет ощутимых результатов в войне против Украины. Минимальной целью Кремля на данный момент остается полная оккупация Донецкой области.