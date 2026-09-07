Ірландський журналіст та документаліст Кейлін Робертсон розповів 24 Каналу, що російські можновладці не вибачать Володимиру Путіну втрачених мільярдів та руйнування російської економіки. За його словами, саме через страх перед власним оточенням очільник Кремля прагне захопити хоча б Донбас, аби продемонструвати бодай якусь перемогу.

Оточення Путіна нервує через війну

Зараз російського диктатора оточують вкрай розлючені люди, які втратили величезні статки, а їхні підприємства були знищені. Крім того, майже мільйон росіян загинули або зазнали поранень, а Росія остаточно втратила статус держави, якої всі боялися.

У Росії мораль означає небагато, там усі управлінські рішення ухвалюються через гроші. Якщо ви зазіхаєте на чиїсь кошти, то наживаєте ворогів на все життя. Зараз ці люди запитують: заради чого вони витратили п'ять років на війну?

– журналіст.

Він підкреслив, що Путін обіцяв захопити Київ, Одесу та Херсон, але нічого з цього не вийшло. Тепер єдиною його метою залишається Донбас, аби оголосити це перемогою, перегрупуватися та спробувати дати своєму оточенню хоч якийсь результат.

Чому Кремль посилив охорону Путіна?

Сам факт того, що Путін визнав загрозу власному життю, є абсолютно безпрецедентним для російської політики. Це повністю суперечить усій радянській та російській пропаганді, яка завжди будувалася навколо картинки непохитної влади.

За останні кілька місяців він посилив свою охорону. Кількість людей, які його охороняють, зросла з 712 до 805 осіб. Він більше не їздить разом із сім'єю у свої приватні резиденції в Москві. Всі, хто приходить до нього, проходять додаткові перевірки

– Кейлін Робертсон.

За словами документаліста, коли диктатура відчуває загрозу та втрачає стабільність, вона нагадує згасаючу зірку, яка в кінці вирує та вивільняє максимум енергії. Наразі Росія перетворюється саме на таку згасаючу систему, від якої краще триматися якнайдалі.

Ірландський журналіст розкрив, які страхи має очільник Кремля: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше видання The Economist з посиланням на джерела повідомило про приватну розмову Путіна з оточенням, де він заявив, що його "повісять", якщо він не досягне осяжних результатів у війні проти України. Мінімальною ціллю Кремля наразі залишається повна окупація Донецької області.