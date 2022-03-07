Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток

Российские захватчики искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах. Ситуация сложная, в частности, в городе Ирпень, что под Киевом.

Это – оперативная информация по состоянию на 7 марта в 6:00. Об этом сообщили на официальной фейсбук-странице Генштаба Вооруженных сил Украины.

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Что происходит в Ирпене

Там уточнили, что Ирпень уже более 3 суток остается лишенным света, воды и тепла. Туда нет возможности подвозить еду и воду. Оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

6 марта россияне попали боевым снарядом в газопровод Ирпеня. Город пришлось отключить от газоснабжения.

В ночь на 7 марта в Генштабе писали, что враг пытается установить полный контроль над Бучей и Ирпенем. Захватчики выдвигают туда танковые и мотострелковые подразделения.

Россияне действуют очень коварно

Они всячески нарушают правила международного гуманитарного права. Враг цинично осуществляет обстрелы гражданского населения, а также "зеленых коридоров". Детей и женщин берут в заложники. В жилых кварталах размещают технику и боеприпасы.

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