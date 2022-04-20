В Ирпене возле госпиталя обнаружили мощную авиационную бомбу: людей просят переместиться в центр

В Ирпене, в районе военного госпиталя, обнаружена мощная авиационная бомба. Ирпенский городской голова отмечает, что вывезти ее невозможно.

Около 16:00 саперы будут ее обезвреживать.

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Прошу всех, кто сейчас в микрорайоне СМУ немедленно перейти в центральную часть города! Сейчас по микрорайону будет проезжать автомобиль Мунварты с громкоговорителем. Прошу не игнорировать этот призыв. Авиабомба очень мощная! Передайте информацию родным и близким из Ирпеня,

– пишет Маркушин.