В Ирпене возле госпиталя обнаружили мощную авиационную бомбу: людей просят переместиться в центр
20 апреля 2022 , 15:00Читати новину українською
В Ирпене, в районе военного госпиталя, обнаружена мощная авиационная бомба. Ирпенский городской голова отмечает, что вывезти ее невозможно.
Около 16:00 саперы будут ее обезвреживать.
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Прошу всех, кто сейчас в микрорайоне СМУ немедленно перейти в центральную часть города! Сейчас по микрорайону будет проезжать автомобиль Мунварты с громкоговорителем. Прошу не игнорировать этот призыв. Авиабомба очень мощная! Передайте информацию родным и близким из Ирпеня,
– пишет Маркушин.