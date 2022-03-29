В Ирпене возле собственного дома российские оккупанты убили родителей дирижера Львовской оперы

Музыкальный руководитель и дирижер Львовской оперы Иван Чередниченко разыскивал своих пожилых родителей, оставшихся в Ирпене Киевской области. Музыкант и его родные надеялись, что пара осталась жива, однако супругов нашли мертвыми.

Об этом сообщил сам Чередниченко в фейсбуке. Он поблагодарил всех за помощь в розыске.

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Тела Надежды и Владимира нашли волонтеры

К сожалению, сегодня волонтеры, которые были у нашего дома, подтвердили, что моих родителей безжалостно убили российские мерзавцы,

– написал музыкальный руководитель Львовской оперы.

Мужчина попросил всех о молитве – о душах Надежды и Владимира.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей пары.

Родителей Ивана Чередниченко убили оккупанты / Фото из фейсбука Ивана Чередниченко

Ирпень освободили украинские военные

Отметим, что накануне Ирпень Киевской области освободили от врага украинские военные. В городе продолжаются зачистки, поэтому возвращаться домой местным жителям опасно.