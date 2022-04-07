В Ирпене вводится комендантский час на 3 суток: въезд в город полностью закрыт

Киевская ОВА 7 апреля приняла решение о трехдневном комендантском часе в Ирпене. Вьехать в город в это время будет невозможно.

Об этом стало известно в день принятия решения. Ирпенский городской глава Александр Маркушин для подтверждения обнародовал документ указа.

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Почему приняли такое решение

Комендантский час в Ирпене начался в 21 часу 7 апреля, а закончится в 9 часов утра 11 апреля. В этот период запрещен даже проезд через город.

Проезд на Бучу будет возможным только через территорию Дмитриевской общины. Это нужно для беспрепятственной работы правоохранительных органов.

На улицах Ирпеня будут работать только коммунальные службы и наши волонтеры по согласованному списку. Спасибо за понимание,

– написал Александр Маркушин.

Стоит заметить, что это полностью законное ограничение. Оно возможно в условиях введения военного положения.



Документ о введении комендантского часа / Фото Александра Маркушина

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