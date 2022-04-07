Про це стало відомо день ухвалення рішення. Ірпінський міський голова Олександр Маркушин для підтвердження оприлюднив документ відповідного указу.

До теми Через річку Ірпінь будують переправу, а невдовзі зведуть новий міст

Чому ухвалили таке рішення

Комендантська година в Ірпені почалася о 21 годині 7 квітня, а закінчиться о 9 годні ранку 11 квітня. У цей період заборонений буде навіть проїзд через місто.

Проїзд на Бучу буде можливим лише через територію Дмитрівської громади. Це необхідно для безперешкодної роботи правоохоронних органів.

На вулицях Ірпеня працюватимуть лише комунальні служби та наші волонтери по узгодженому списку. Дякую за розуміння,

– написав Олександр Маркушин.

Ватро зауважити, що це повністю законне обмеження. Воно можливе в умовах запровадження воєнного стану.



Документ про запровадження комендантської години / Фото Олександра Маркушина

До теми – Яка була ситуація в місті після звільнення: дивіться відео