"Исцелилась": во Львове разоблачили нищую на инвалидной коляске – видео
14 августа 2021 , 15:58Читати новину українською
Источник:PostChat
Во Львове разоблачили нищую, которая притворялась человеком с инвалидностью и выпрашивала у людей деньги посреди улицы. На самом деле обнаружили, что она может ходить.
Женщина приехала на место "заработка" трамваем, держа коляску в руках. Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале.
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Нищая притворялась человеком с инвалидностью и выпрашивала деньги
Женщина вышла из трамвая и вытянула за собой коляску. Впоследствии уже видно, как она сидит, очевидно, на той же коляске и просит милостыню. Когда ее спросили, можете ли вы ходить – она помахала головой, что "нет".
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