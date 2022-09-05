На оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях исчез свет, – СМИ

На большинстве оккупированных территорий Юга Украины вечером 4 сентября исчезло электроснабжение. Пока неизвестно, что послужило причиной нарушения работы сетей.

Информацию об отсутствии света в Мелитопольском и Бердянском районах подтвердил председатель Запорожской ОВА Александр Старух. Что касается Херсонской области, то об этом писали только СМИ.

Заметьте Готовиться надо немедленно: как не замерзнуть этой зимой

Возобновили электроснабжение только в одном городе

По данным телеграмма "Бердянск Сейчас", остались без света все оккупированные территории от Херсона до Бердянска.

Сейчас на ВОТ оккупационные власти активно проводят террористические мероприятия в отношении гражданских. В Бердянском и Мелитопольском районах отсутствует электроснабжение, люди сидят без света,

– написал Старух.

Российские пропагандисты сообщали, что специалисты начали восстанавливать поврежденные сети электроснабжения. Однако так и не сказали, что послужило причиной инцидента. По состоянию на конец суток появилось электроснабжение только в оккупированном Херсоне. О сроках восстановления в других городах и селах – информации нет.

Запорожскую АЭС накануне отключили от сети

Третьего сентября стало известно, что оккупанты в очередной раз отключили Запорожскую атомную электростанцию от внешней линии электропередач. Там в этот момент продолжал работать только один реактор, который подавал электроэнергию в сеть по резервной линии.

Важно – Украина может стать основным экспортером электроэнергии в Европу: смотрите видео