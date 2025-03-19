Полиция почти всю ночь искала пропавших девочек на Волыни: заснули в хлеву без мобильных

Ночью, 19 марта, правоохранители Волынской области получили сообщение об исчезновении школьниц 2012 и 2015 годов рождения. Утром детей нашли в сене в хлеву неподалеку.

Девочки спали там без мобильных телефонов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Что известно о поисках

Пропавшие девочки – жительницы одного из сел Луцкого района. На ночные поиски сориентировали личный состав полиции.

Правоохранители отогрели и накормили школьниц, а также вызвали на место скорую медицинскую помощь и службу по делам детей. Родителей могут привлечь к административной ответственности.

Очевидно, именно из-за проблем в семье девочки ушли из дома и не хотели возвращаться: сейчас все детали и обстоятельства устанавливают, действиям или бездействию предоставят соответствующую оценку,

– говорится в сообщении.

Напомним, накануне в поселке Черновцы Могилев-Подольского района Винницкой области 300 человек искали 3-летнего мальчика. Он пошел гулять с собакой к реке. Ребенка нашли невредимым утром 12 марта.