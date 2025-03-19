Дівчатка спали там без мобільних телефонів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Що відомо про пошуки

Зниклі дівчатка – мешканки одного з сіл Луцького району. На нічні пошуки зорієнтували особовий склад поліції.

Правоохоронці відігріли й нагодували школярок, а також викликали на місце швидку медичну допомогу та службу у справах дітей. Батьків можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Очевидно, саме через проблеми в сім’ї дівчатка пішли з дому і не хотіли повертатись: зараз усі деталі та обставини встановлюють, діям чи бездіяльності нададуть відповідну оцінку,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні в селищі Чернівці Могилів-Подільського району Вінниччини 300 людей шукали 3-річного хлопчика. Він пішов гуляти з собакою до річки. Дитину знайшли неушкодженою вранці 12 березня.