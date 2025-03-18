Деталі слідства повідомляє 24 Канал із посиланням на Харківську обласну прокуратуру. Фігуранткам уже повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

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Як організували злочинну схему

Восени 2024 року 61-річна мешканка Львова звернулась за допомогою до своєї подруги-лікарки. Жінка попросила акушерку "врятувати" від мобілізації свого сина, який уже мав 2 дітей.

Медична працівниця підшукала вагітну жінку, якій за грошову винагороду запропонувала вказати сина подруги батьком немовляти у свідоцтві про народження.



У грудні 2024 року львівʼянка приїхала до Харкова для зустрічі з матірʼю її майбутнього "онука". Фігурантка віддала вагітній частину винагороди – 400 доларів США, й запевнила її, що до досягнення дитиною 3-річного віку щомісяця передаватиме гроші.

Наприкінці грудня підозрювана зробила ще один переказ на суму 4200 гривень, а наприкінці лютого 2025 року на світ з'явився хлопчик. "Бабуся" поїхала до Харкова з нотаріально посвідченою заявою від сина про визнання батьківства та довіреністю.

Правоохоронці затримали фігурантку в ЦНАП, коли та 10 березня подавала документи. Львів'янці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Через декілька днів викрили й лікарку-акушерку, наразі їй обирають запобіжний захід.

Важливо! Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

До слова, 16 березня в Індустріальному районі Харкова під час пересування мобільної групи оповіщення ТЦК сталася ДТП. Люди у військовій формі збили велосипедиста, триває службове розслідування.