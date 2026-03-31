Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Смотрите также Открыли дело о госизмене: генпрокуратура "взялась" за Безуглую

Кто присвоил имущество академика?

Женщина до полномасштабного вторжения помогала академику в быту и пользовалась его доверием. Сам Колбун проживал в Буче и исчез в марте 2022 года, когда город находился под российской оккупацией.

По данным следствия, после исчезновения ученого группа лиц решила воспользоваться ситуацией. К схеме, кроме женщины, были привлечены ее сожитель, а также знакомый – уроженец Чечни, гражданин России, и еще несколько неустановленных лиц.

Вероятно, они организовали подделку завещания. Настоящий документ в Наследственном реестре заменили фиктивным, оформленным в пользу женщины. Само "завещание" изготовили отдельно и подписали от имени пропавшего ученого.

После этого участники схемы пытались легализовать документы – обратились в суд с инициативой признать Колбуна умершим, чтобы открыть наследственное дело и получить доступ к его имуществу.

В рамках расследования допросили более 30 свидетелей и провели 16 обысков в нескольких регионах Украины. Правоохранители изъяли технику, документы и носители информации.

Женщине и ее сожителю лично сообщили о подозрении, еще одному фигуранту – заочно. Их подозревают в несанкционированном вмешательстве в информационные системы, подделке документов и покушении на мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц.

Суд избрал меру пресечения: женщину взяли под стражу с возможностью залога в 5 миллионов гривен, ее сожителя – с залогом 3 миллиона гривен. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников.

Отдельно проверяют обстоятельства исчезновения самого ученого. Найден его телефон, рядом – человеческие останки. Сейчас назначена ДНК-экспертиза.

Справка: Николай Колбун – биоинженер и специалист по биофизике, академик Украинской и Европейской академий наук, известен разработками в сфере информационно-волновой терапии.

Экс-нардеп, бенефициар банка "Финансы и Кредит" получил подозрение