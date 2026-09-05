Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Наталья Баюрко, передает "Укринформ".

Какое заявление сделали в Офисе генерального прокурора?

Наталья Баюрко подчеркнула, что сообщения об исчезновении генпрокурора не соответствуют действительности.

Сейчас в сети со ссылкой на якобы осведомленные источники распространяется информация об исчезновении генерального прокурора или его пребывании в клинике. Это не соответствует действительности,

– заявила Баюрко.

Она добавила, что Руслан Кравченко с самого утра находится на рабочем месте.

В то же время накануне "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах сообщила, что якобы со вчерашнего дня никто не может найти генерального прокурора. По данным источников издания, он заехал в правительственный квартал, после чего его якобы больше не видели.

Напомним, накануне сообщалось об обысках, которые НАБУ и САП проводили в рамках спецоперации по разоблачению преступной организации. Следственные действия якобы касались Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и главы Одесской ОГА Олега Кипера.

В то же время в Офисе генерального прокурора категорически опровергли проведение обысков именно у Кравченко. Пресс-секретарь ОГП Марьяна Гайовская заявила, что ни дома, ни в кабинете генпрокурора следственные действия не проводились.

При этом НАБУ и САП официально сообщали о спецоперации в отношении преступной организации, что, по версии правоохранителей, возглавлял чиновник Офиса генпрокурора. Речь идет о возможном "крышевании" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

В рамках этой операции, по данным СМИ, антикоррупционные органы проводили следственные действия непосредственно в Офисе генерального прокурора. Также сообщалось о задержании заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропивы.