Про це журналістам повідомила прессекретар генпрокурора Наталія Баюрко, передає "Укрінформ".

Яку заяву зробили в Офісі генпрокурора?

Наталія Баюрко наголосила, що повідомлення про зникнення генпрокурора не відповідають дійсності.

Зараз у мережі з посиланням на нібито поінформовані джерела шириться інформація про зникнення генерального прокурора або його перебування в клініці. Це не відповідає дійсності,

– заявила Баюрко.

Вона додала, що Руслан Кравченко від самого ранку перебуває на робочому місці.

Водночас напередодні "Українська правда" з посиланням на джерела у політичних колах повідомила, що нібито від учора ніхто не може знайти генпрокурора. За даними джерел видання, він заїхав в урядовий квартал, після чого його нібито більше не бачили.