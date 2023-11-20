Не выходит на связь: в Черном море пропало турецкое судно с 12 членами экипажа

20 ноября 2023, 07:28
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Reuters

В Черном море в выходные прошел шторм. После непогоды экипаж турецкого судна перестал выходить на связь.

Турецкое грузовое судно исчезло у побережья Черного моря во время шторма 19 ноября. На борту находились 12 человек экипажа.

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Поиски не смогли провести

Капитан турецкого Kafkametler сообщал утром, что судно дрейфует к волнорезу у Эрегли в провинции Зонгулдак на северо-западе Турции.

Уже 19 ноября регион накрыла непогода. Она не позволила развернуть поисковую операцию.

Поисково – спасательные группы развернуты в регионе. Они готовы начать операцию, когда стабилизируется погода.

Россияне показали, как напали на турецкое судно в Черном море

  • Терроризм со стороны России не утихает. Причем в Кремле не стесняются его и даже кичатся им. Да, в августе выложили видео с нападением на турецкое судно "Сукру Окан" в Черном море.
  • Российские захватчики силой осмотрели судно "Сукра Окан" из Турции. На видео, которое выложили оккупанты, можно увидеть, как военные с вертолета высадились на палубу.
  • Минобороны гордятся своим "профессионализмом". В ведомстве пытаются убедить, что так называемые "обзорные мероприятия" осуществляли "профессионально, в соответствии с требованиями международных документов".

Автор: Вікторія Кульженко