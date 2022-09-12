Россия бьет по критической инфраструктуре: как украинцам подготовиться к худшему сценарию зимой

Украинцам следует быть готовыми к любому сценарию на случай исчезновения электроэнергии или отопления этой зимой. Ведь россияне бьют по критической инфраструктуре нашей страны.

Об этом 24 каналу сказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. По его словам, достаточно широкий спектр приборов и средств на случай исчезновения света или отопления.

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Возможен худший сценарий

Рябцев отметил, что энергоснабжение в Харькове и области после того, как вечером 11 сентября оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры, было возобновлено очень быстро.

Это выдающееся достижение наших энергетиков, коммунальщиков и тех, кто обеспечивает восстановление сети систем,

– сказал эксперт.

По его словам, точно так же будут работать ремонтные бригады и диспетчеры объединенной энергетической системы Украины, которые будут перераспределять электрическую энергию из тех источников, которые можно использовать для восстановления питания районов, где произошли повреждения.

Эксперт подчеркнул, что нейтрализовать риски полностью невозможно. Но, если уменьшить до минимума те потери, которые могут быть вследствие обстрелов российских войск, то ни о каких апокалиптических сценариях вообще не будет и речи.

Рябцев сказал, как украинцам подготовиться к худшему сценарию зимой: смотрите видео

Как подготовиться к исчезновениям света и отопления

Рябцев рассказал, что каждому в Украине нужно иметь свой резервный источник энергии. Речь как о многоквартирных домах, так и об обычных домах в сельской местности.

Он отметил, что в сельской местности сделать это проще, особенно если у дома есть печь.

Если речь идет о многоквартирных домах, нужно объяснять, какие возможные приборы можно установить для того, чтобы обеспечивать себя хотя бы аварийным питанием в течение возможных перерывов в электроснабжении или теплоснабжении.

– сказал Рябцев.

Он пояснил, что в случае невозможности, например, электроснабжения можно выбрать из большого перечня приборов и средств.

Есть достаточно широкий спектр от сухого топлива, от того же самого сухого спирта и соответствующих горелок на этом спирте до баллонов пропан-бутановых баллонов, соответствующих плиток. Это аккумуляторные батареи, дизельные генераторы, бензиновые генераторы,

– заявил эксперт.

Рябцев подчеркнул, что прежде чем что-нибудь покупать, нужно убедиться в том, что ваши сети и системы смогут питать этот прибор. Естественно, его нужно использовать исключительно с соблюдением всех правил и норм техники безопасности. Потому что энергетическая безопасность военного состояния зависит не только от государства, но и от каждого из нас.

Исчезновение света в результате ракетных ударов оккупантов: что известно

Вечером 11 сентября россияне ракетами ударили по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. В частности, по Харьковской ТЭЦ-5.

Впоследствии в нескольких регионах сообщили о перебоях или полном отсутствии света. В частности, в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и в частично Донецкой областях.

В полночь 12 сентября жители Харькова снова услышали взрывы. Оккупанты обстреляли Новобаварский район. Есть попадание в жилой дом.

Обратите внимание – детали о ракетном ударе по ТЭЦ-5 в Харькове: смотрите видео