Министр инфраструктуры отметил, что не собирается допускать любые попытки в блокировании украинской логистики, в частности морем или небом. Россия грубо нарушает нормы международного права.

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"Наша задача – предупреждать риски, защищать критическую инфраструктуру, а также обеспечивать полноценное выполнение торговых обязательств", – отметил Александр Кубраков.

Работы должны завершить до 14 февраля

Известно, что Госгидрография проводит внеплановые промеры глубин. Они уточняют особенности рельефа дна в Черном море, а именно в Северо-западной части. О результатах станет понятно впоследствии.

Заметьте! Работы, согласно плану, должны выполнять включительно до 14 февраля 2022 года.

Пока же торговым судам рекомендуют использовать коридор в районе Днестровской банки между западной границей района учений России и юго-восточным краем этой же банки. Опасность плавания на подходах к морским портам Одесского залива остается.

Также судам, направляющимся в порты советуют во время плавания соблюдать изобаты глубин 20 метров, как указано на действующих навигационных картах.

Блокировка Азовского и Черного морей: кратко

Россия сообщила 9 февраля, что закрыла районы Черного и Азовского морей во время своих учений. Под видом военных учений страна-агрессор ограничивает морской суверенитет Украины, заявили в посольстве США в Украине.

Через некоторое время в Кремле сообщили, что не будут блокировать акватории Черного и Азовского морей. Эта информация прозвучала во время встречи советников "нормандской четверки".

В Ассоциации морских портов заявили, что Россия отменила перекрытие Азовского моря. Маршруты в порты Украины стали открытыми, однако некоторые районы и в дальнейшем заблокированы.

Политологи же считают, что подобные действия государства-оккупанта уже нельзя считать обычным психологическим давлением. Блокировка портов является очевидной агрессией.

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