Міністр інфраструктури зауважив, що не збирається допускати будь-які спроби у блокуванні української логістики, зокрема морем чи небом. Росія ж грубо порушує норми міжнародного права.

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"Наше завдання – попереджати ризики, захищати критичну інфраструктуру, а також забезпечувати повноцінне виконання торговельних зобов'язань", – наголосив Олександр Кубраков.

Роботи мають завершити до 14 лютого

Відомо, що Держгідрографія проводить позапланові проміри глибин. Вони уточнюють особливості рельєфу дна в Чорному морі, а саме в Північно-західній частині. Про результати стане зрозуміло згодом.

Зауважте! Роботи, згідно з планом, мають виконувати включно до 14 лютого 2022 року.

Поки ж торговельним суднам рекомендують використовувати коридор у районі Дністровської банки між західною межею району навчань Росії та південно-східним краєм цієї ж банки. Небезпека плавання на підходах до морських портів Одеської затоки залишається.

Також суднам, які прямують до портів радять під час плавання дотримуватись ізобати глибин 20 метрів, як вказано на чинних навігаційних картах.

Блокування Азовського та Чорного морів: коротко

Росія повідомила 9 лютого, що закрила райони Чорного та Азовського морів під час своїх навчань. Під виглядом військових навчань країна-агресорка обмежує морський суверенітет України, заявили у посольстві США в Україні.

Через деякий час у Кремлі повідомили, що не блокуватиме акваторії Чорного та Азовського морів. Ця інформація пролунала під час зустрічі радників "нормандської четвірки".

В Асоціації морських портів заявили, що Росія скасувала перекриття Азовського моря. Маршрути до портів України стали відкритими, однак деякі райони й надалі заблоковані.

Політологи ж вважають, що подібні дії держави-окупантки вже не можна вважати звичайним психологічним тиском. Блокування портів є очевидною агресією.

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