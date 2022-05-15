Об этом 24 каналу рассказал украинский правозащитник Павел Лисянский. Он также отметил, что россияне до сих пор не приняли решение о новой аннексии, потому что оно может дорого стоить им.

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То, что я вижу сейчас – россияне ищут другой инструмент аннексии временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей через союзное государство. А именно через то образование, которое сделали Беларусь и Россия в 1991 году – там были очень большие финансовые вливания,

– говорит Лисянский.

Правозащитник отмечает, что стоит добавить – Путину не интересна история присоединения Донбасса, потому что ему нужна вся Украина. И еще, у него есть еще одна "идея фикс" – восстановление СССР в любом формате.

"Поэтому любые ставленники Путина на оккупированных территориях пытаются сделать ему подарок в виде какого-то "союза с Россией", потому что надо понимать, что решения по аннексии оккупированных территории до сих пор нет", – добавляет Павел Лисянский.

Что известно о ситуации на фронте

В Херсонской области российские оккупанты планируют провести перепись населения. Такая же ситуация была во временно оккупированном Крыму в 2014 году. В частности, подготовка началась в Геническом районе Херсонской области.

С середины апреля в Херсонской области горят леса. Тушить пожары сложно из-за временной оккупации области российскими военными. Пожар на заповедной Кинбурнской косе длится более недели. Огонь охватил около 4 тысяч гектаров лесов на границе Херсонской и Николаевской областей.

В Новой Каховке планы по введению рубля анонсировали еще на конец марта – апрель. Однако намерения россиян провалились. После этого гауляйтер заявлял, что рубль уже окончательно будет введен в оборот с 1 мая. Его якобы обязательно будут принимать в магазинах. Но теперь введение рубля оккупанты перенесли на конец 2022 года.

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