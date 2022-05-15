Про це 24 каналу розповів український правозахисник Павло Лисянський. Він також зазначив, що росіяни досі не прийняли рішення щодо нової анексії, бо воно може дорого їм коштувати.

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Те, що я зараз бачу – росіяни шукають інший інструмент анексії тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей через союзну державу. А саме через те утворення, яке зробили Білорусь та Росія у 1991 році – там були дуже великі фінансові вливання,

– говорить Лисянський.

Правозахисник зауважує, що варто додати – Путіну не цікава історія приєднання Донбасу, бо йому потрібна вся Україна. І ще, у нього є ще одна "ідея фікс" – відновлення СРСР у будь-якому форматі.

"Тому будь які ставленики Путіна на окупованих територіях намагаються зробити йому подарунок у вигляді якогось "союзу із Росією", бо треба розуміти, що рішення по анексії окупованих території – досі немає", – додає Павло Лисянський.

Що відомо про ситуацію на фронті

У Херсонській області російські окупанти планують провести перепис населення. Така ж ситуація була в тимчасово окупованому Криму у 2014 році. Зокрема, підготовка розпочалася у Генічеському районі, що на Херсонщині.

Від середини квітня у Херсонській області горять ліси. Гасити пожежі складно через тимчасову окупацію області російськими військовими. Пожежі саме на заповідній Кінбурнській косі тривають більш ніж тиждень. Вогонь охопив майже 4 тисячі гектарів лісів на межі Херсонської та Миколаївської областей.

В Новій Каховці плани із запровадження рубля анонсували ще на кінець березня – квітень. Однак наміри росіян провалилися. Після цього гауляйтер заявляв, що рубль вже остаточно введуть в обіг із 1 травня. Його, мовляв, обов'язково прийматимуть в магазинах. Але тепер введення рубля окупанти перенесли на кінець 2022 року.

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